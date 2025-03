Óriási a feszültség: Bosznia léte a tét

Fokozta a Boszniában amúgy is óriási feszültséget Magyar Levente külügyi államtitkár látogatása. A magyar diplomata támogatásáról biztosította Milorad Dodik helyi szerb vezetőt, miután az államszövetségi vezetéssel szembenálló politikust pár napja – elsőfokon – egyéves börtönbüntetésre ítélték. Az ügy az egész ország sorsát megpecsételheti. Magyar kijelentései miatt az államszövetség egyik vezetője be is kérette hivatalába a szarajevói magyar nagykövetet. A háttérben persze nem valódi magyar-bosnyák, hanem EU-orosz konfliktus rejlik.

Zeljko Komsic, Bosznia-Hercegovina államelnökségének horvát tagja bekérette hivatalába Pósa Krisztián magyar nagykövetet, miután Magyar Levente külügyi államtitkár Banja Lukába, a boszniai szerb köztársaság (BSZK, Republika Szrpszka) nevű entitás székhelyére látogatott. Lapinformációk szerint Komsic a bekéretett magyar nagykövettel azt közölte, hogy kezdeményezné a magyar EUFOR-kontingens kivonását. (Mint megírtuk, az idén január 21-én ért véget Sticz László vezérőrnagy EUFOR parancsnoki szolgálata Bosznia-Hercegovinában. Az EUFOR Althea katonai misszió az Európai Unió történetének harmadik legnagyobbja, és Sticz volt az első magyar katona, aki az EU békefenntartó műveletét vezette. A magyar katonák létszámát tavaly januártól majdnem 400 főre növelték.) Magyar előzőleg támogatásáról biztosította Milorad Dodikot, a BSZK elnökét, akit múlt szerdán ítélt börtönbüntetésre egy bosznia-hercegovinai – államszövetségi szintű – bíróság, hat évre eltiltva őt hivatala gyakorlásától. A miniszterhelyettesi rangot is viselő államtitkár kijelentéseit több boszniai (nem szerb) politikus is kifogásolta, látogatásával így hozzájárult az eleve megosztott országon belüli feszültség növekedéséhez. A bosnyák sajtó Magyar megjelenését úgy értelmezte, mintha hazánk bele akarna avatkozni egy másik ország belügyeibe. Az ország külügyminisztere, Elmedin Konakovic szerint Magyar Levente diplomatához nem illően beszélt, ezért intéztek diplomáciai jegyzéket Magyarországhoz. Hozzátette: itt nem is érzelmekről van szó, amikor a magyarok megjelennek, hanem komoly érdekekről, mivel a boszniai szerb köztársaság a természeti értékeit, ásványkincseit árusítja ki vagy adja oda Magyarországnak. Már a Boszniába tartó államtitkár utazása sem volt zökkenőmentes: a bosnyák államszövetség hadügyminisztere nem adott engedélyt egy katonai repülő leszállására, amely Szarajevóban, az ország fővárosában akart landolni. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

Ha még nem vagy a 24 Extra előfizetője, Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz!Ha még nem vagy a 24 Extra előfizetője, itt ismerheted meg a csomagokat. Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek