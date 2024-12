Vasárnap végezték volna ki, de megbukott a rendszer és kiszabadult

Több tízezer politikai okból bebörtönzött rab nyerte vissza szabadságát Szíriában az Aszad-rendszer villámgyors összeomlásával. Nőket és egészen kis gyerekeket is találtak a börtönökben a lázadók, sokan több évtizedet töltöttek rács mögött.

Volt, aki egyenesen a kivégzését úszta meg. „Most vasárnap végeztek volna ki, ehelyett új életet kaptam. Egész ez idáig nem láttam a napot” – mondta egy 63 éves elítélt a The Guardian beszámolója szerint.

A szíriai börtönkörülmények hírhedten kegyetlenek voltak, mindennaposak voltak a kínzások és a kivégzések, a rendszer ellenségeivel egészen brutálisan bántak. Az egyik leghírhedtebb börtönben, a Sednayában titkos föld alatti cellákba dugták a rabok egy részét, ahol légkalapácsokkal kellett szétverni a betonfödémet, hogy ki tudják szabadítani az ott sínylődőket.

Más helyeken is falakat kellett bontani, hogy kiszabadulhassanak a rabok: a börtönőrök elmenekültek, és olyan komoly biztonsági ajtók és rendszerek voltak, hogy több helyen ez volt a legegyszerűbb megoldás a kiszabadításukra.

The images coming out Sednaya Prison should haunt us for ages to come, thousands trapped beneath layers of structures, never seeing the light of day.

Detainees held without charge in solitary confinement, left to rot. This is the “Human Slaughterhouse” of Syria. pic.twitter.com/Q6ghSIxv49

— Rami Jarrah (@RamiJarrah) December 8, 2024