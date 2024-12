A nyílt utcán kivégzett vezérigazgató tragédiája gyász helyett elszabadult indulatokat szült

Szerda hajnalban követték el New Yorkban, a nyílt utcán, a metropolisz legnagyobb szállodájával, a Hilton Midtownnal szemben azt a gyilkosságot, amelynek áldozata az Egyesült Államok legnagyobb egészségbiztosítója, a UnitedHealthcare vezérigazgatója, Brian Thompson volt.

Az 50 éves, Minnesotában élő üzletember éppen a vállalat éves befektetői konferenciájára igyekezett, amikor egy pár percig a hotel előtt rá váró, fekete ruházatot és szürke hátizsákot viselő, arcát kapucnival és maszkkal is eltakaró férfi hátulról megtámadta, és néhány, hangtompítós fegyverből leadott lövéssel kegyetlenül kivégezte.

A biztosítótársaságnál 20 éve dolgozó, a ranglétrát a legaljáról végigjáró, és 2021-ben vezérigazgatóvá váló Thompsont a támadás után azonnal egy közeli kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. A gyalogosan és egy elektromos biciklivel kereket oldó, majd a Central Parkban köddé váló gyilkost azóta sem tudták elfogni. Pedig a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után szinte mindenhova térfigyelő kamerák kerültek New Yorkban, és a rendőrség is hajtóvadászatot indított a férfi megtalálására, amihez természetesen drónokat és kutyákat is bevetnek.

A gyilkosság árnyékában a befektetői konferenciát lefújták, az ilyenkor helyénvalónak számító gyász mellett azonban olyan hangok is megjelentek az amerikai közbeszédben, amelyek igazságtételt látnak a vezérigazgató halálában. Az Egyesült Államokban nincs olyan állami egészségbiztosítási rendszer, mint Európában, és a profitorientált biztosítók nem mindig bánnak emberségesen az ügyfeleikkel.

Például hiába fizetnek a biztosítottak akár 10-20 ezer dollárt – azaz közel 4-8 millió forintot – vagy annál is nagyobb összeget évente, akár még egy életmentő kezelést is megtagadhatnak tőlük. Így sok esetben az a túlélés záloga az amerikaik számára, hogy adósságcsapdába kerülnek.

Egyelőre csak egy dologból lehet következtetni az indítékra

A gyanúsított a hatóságok szerint a merénylet előtt tíz nappal, még november 24-én érkezhetett meg New Yorkba egy Atlantából induló távolsági busszal, bár azt nem tudják, hogy pontosan hol is szállhatott fel a menetrend szerinti járatra.

Itt aztán a Central Park nyugati oldalán fekvő negyed, az Upper West Side egyik hostelében szállt meg, ahol egy hamis New Jersey-i jogosítványt használt a bejelentkezéshez, és két másik férfival osztozott egy szobán. Eközben szinte végig maszkot viselt.

A férfi nem hagyott hátra túl sok nyomot maga mögött, csak a gyilkos fegyvert, egy elmosódott ujjlenyomatokkal rendelkező kulacsot és egy telefont a támadás helyszínén.

De a rendőrség később olyan, a hostel biztonsági kamerája által készített képeket is megosztott róla, amin félig-meddig látszik az arca, ahogy a szálláshely egyik alkalmazottjával flörtöl.

Valamint azt is közölték, hogy a nem megfelelően működő pisztolyát profi módjára pikk-pakk megjavító elkövető fegyverében olyan töltények voltak, amikre a biztosítótársaságok kétes gyakorlatára utaló kifejezések voltak írva. Az egyik golyón az állt, hogy delay – azaz késleltetés –, a másikon meg az, hogy deny – azaz megtagadás.

Előbbi arra vonatkozhat, amikor szándékosan késleltetik egy-egy ügyfél kérvényének elbírálását, az utóbbi pedig arra, amikor megtagadják egy-egy műtét, kezelés, gyógyszer vagy akár egy idősek otthonában történő ellátás finanszírozását.

Sürgősségin zajlott ellátásokat is kiszámláztak volna

A UnitedHealthcare több mint 50 millió ügyféllel rendelkezik, a 15 százalékos piaci részesedésével pedig a 335 millió lakosú Egyesült Államok legnagyobb biztosítójának számít. A többi biztosítóhoz hasonlóan ők sem bánnak túl kesztyűs kézzel a biztosítottjaikkal – így akár több százezer elégedetlen ügyfelük lehet, köztük olyanok is, akik azért vesztették el egy-egy hozzátartozójukat, mert a cég megtagadta tőlük az életmentő kezelésük finanszírozását. Ezért Brian Thompson halála a gyász helyett sokakban inkább az elégtétel érzését váltotta ki.

Egy friss kutatás, az egészségügy átvilágításával foglalkozó, korábban Kaiser Family Foundation néven működő nonprofit szervezet, a KFF 2023-ban megjelent vizsgálata szerint Arizona államban például minden harmadik ügyfél kérvényét elutasította a biztosítótársaság. Tavaly még azzal is megvádolta őket két idős korában elhunyt férfi családja, hogy az emberi sorsokat érintő döntéseik során a mesterséges intelligencia segítségét is igénybe veszik a költséghatékonyság jegyében. A társaság úgy döntött, nem fizetik ki a bentlakásos intézménybe való költözésük költségeit, ami a hozzátartozók szerint hozzájárult a két nyugdíjas halálához.

A New York Times egy neve elhallgatása mellett nyilatkozó munkatársra hivatkozva arról ír, a UnitedHealthcare dolgozói tisztában voltak a pénztártagok elégedetlenségével. A forrás szerint Thompson a kevés vezető egyike volt, aki tenni is akart valamit ezügyben, és beszédeiben a cég kultúrájának megváltoztatásáról beszélt. Egy tavalyi befektetői találkozón a cég „értékalapú ellátásra” való átállását vázolta fel, ami a betegségek kezelése helyett azok megelőzésére és a páciensek egészségének megőrzésére helyezi a hangsúlyt.

Az egészségügyi ellátásnak könnyebbnek kellene lennie az emberek számára. (…) Tisztában vagyunk a kihívásokkal. De az értékalapú ellátás révén a családnak nem egyedül kell meghoznia a döntéseket

– mondta akkor. Thompson később az Amerikai Kórházszövetség vezetőjének nyílt levélben megfogalmazott kritikája után elhalasztotta annak bevezetését, hogy kiszámlázzák a költségeket, ha valaki „nem kritikus” esettel keresi fel egy kórház sürgősségi osztályát.