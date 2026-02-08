Nem csupán érmet nyerne az olimpián, de akár szurkolókkal is randizna az amerikai szánkós

A 24 éves sportoló élete szerelmét is keresi a milánói-cortinai téli olimpián, és a játékok legpartiképesebb résztvevőjeként aposztrofálta magát.

Úgy fogalmazott, nem csupán a szerdai, párosban törtnő fellépésére, hanem a három nappal későbbi Valentin-napra is összpontosít.

Szingli vagyok, és úgy gondoltam, érdekes lenne az emberek számára, ha láthatnák egy olimpikon randival kapcsolatos életét a játékok alatt

Tökéletes időzítés, mert Valentin-nap pont az olimpia közepére esik” – mondta Kirkby, aki azt tervezi, hogy a versenye után körülbelül másfél hetet ad magának, hogy

felnőttként egy igazi játszótéren, a társkeresés platformjain keresgéljen.

Akár szurkolókkal is randizna

Kirkby pontosan tudja, mit akar.

„A szánkózásban már mindenkit ismerek, a szkeletonosoknak szerintem mind van barátnőjük. A curlingben pedig nem tudom, milyenek az atléták, de úgy képzelem, hogy mind apák” – mondta.

„Ha nem találok olimpikonokat, akkor nagyon nyitott vagyok a rajongókkal való randevúkra is” – hangsúlyozta Kirkby, aki olimpiai vénkisasszonynak tartja magát.

Egy mondat édesapja emlékére

A sportoló egyébként a közösségi médiában nagyon aktív, a szánkózáson a fazekasság és a kerámiázás érdekli, a játékokra például olimpiai motívumokkal díszített kávéscsészéket készített.

Miután édesapját – akinek köszönhetően megismerkedett a sportággal – tavaly rákbetegség miatt elveszítette, a kesztyűjére egy olyan mondatot írt fel, amelyet tőle hallott és inspirálja őt: