Kiara Lord nyeri a legtöbbet A Nagy Ő-vel: két hét alatt csaknem 8000 új követőt szerzett

Az idei A Nagy Ő évada egyértelműen két emberről szól idáig: Stohl Andrásról, a főszereplőről, aki párt keres, valamint az érte küzdő Kiara Lordról, aki korábban hosszú évekig felnőttfilmesként kereste a kenyerét.

Ők ketten adásról adásra jobban összemelegednek, Stohl már egyenesen arról beszélt egy csókcsatájukat követően, hogy nem érdekli, milyen kritikák zúdulnának rájuk, ha végül összejönnének.

Mit nyer még Stohlon kívül a volt felnőttfilmes?

Röviden: nagyon sok követőt a közösségi oldalain. Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen hatással volt Kiara Lord közösségi médiás oldalaira az, hogy egy ennyire nézett kereskedelmi műsorban szerepel. Január 26-a óta fut A Nagy Ő, így ezt vettük kiindulópontnak elemzésünkben:

akkor 358 ezer követővel rendelkezett az Instagramján Kiara Lord, két hét elteltével pedig már 366 ezernél tart, ami azt mutatja, 14 nap leforgása alatt csaknem 8000 új követőre tett szert.

Ha pontosak akarunk lenni: 7500 környékén áll meg valahol a számláló. Ebben persze az is benne van, hogy ez idő alatt ki is követhették néhányan.

Mi Kiara Lord igazi neve?

Stohl András nemrég az egyik adás keretein belül bemutatta barátainak is Kiara Lordot, például Liptai Claudiának. A volt felnőttfilmes Katalinként mutatkozott be, majd gyorsan javította Kiarára.

Nem nehéz kitalálni, hogy a művésznév mögött egy polgári név is meghúzódik: Kiara Lord Sapkin Katalin néven született 33 évvel ezelőtt.

