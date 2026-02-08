Meloni állítja, aki az olimpia ellen tiltakozik, az Olaszország ellensége

„Ezekben az órákban több ezer olasz dolgozik azon, hogy minden zökkenőmentesen működjön az olimpia ideje alatt. Sokan önkéntesként teszik ezt, mert szeretnék, ha hazájuk jó benyomást keltene, ha csodálnák és tisztelnék” – írta Meloni egy Instagram-bejegyzésben.

„Aztán ott vannak ők: Olaszország ellenségei és azok, akik az olimpia ellen tüntetnek. Ezeket a képeket láthatja a fél világ a televízióban, és azt, hogy mások elvágták a vasúti kábeleket, hogy megakadályozzák a vonatok indulását.

Ismét szolidaritásunkat fejezzük ki a rendfenntartó erőknek, Milánó városának és mindazoknak, akiknek munkáját ezek a bűnözőbandák hiábavalóvá teszik.

A miniszterelnök a bejegyzését kiegészítette az amerikai Fox News videójával, amelyen a tüntetők és a biztonsági erők közötti összecsapások láthatók, többek között Milánóban is.

A játékok előtt és alatt ismételt tüntetésekre kerülhett sor – többek között az amerikai idegenrendészet (ICE) ügynökeinek a téli olimpiára küldése miatt.

Szombat este tiltakozó menet indult Milánóból az olimpiai falu felé. A szervezők szerint tízezren, a hatóságok szerint valamivel több, mint ötezren vonultak fel.

BREAKING: Police in Milan have fired tear gas at protesters throwing firecrackers close to a Winter Olympics venue. It followed a largely peaceful march against the environmental impact of the Games. Read more ➡️ https://t.co/CmvnlG9tDB 📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/QHs3KZ3Yjn — Sky News (@SkyNews) February 7, 2026

A menetről több alkalommal csoportok szakadtak le. Arcukat eltakaró tüntetők petárdákat és tűzijátékot dobáltak a városon belül haladó vasútvonalra, majd megpróbálták elfoglalni a gyorsforgalmi utat, de ezt a rendőrség könnygázzal és vízsugarakkal megakadályozta.