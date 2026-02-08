georgia melonisporttéli olimpiatéli olimpia 2026
Meloni állítja, aki az olimpia ellen tiltakozik, az Olaszország ellensége

Ezrek tüntettek a téli olimpia ellen Milánóban
2026. 02. 08. 10:25
MILAN, ITALY â€“ FEBRUARY 7: Thousands of demonstrators take part in an anti-Olympic protest against the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, as they light smoke bombs and hang banners in in Milan, Italy, on February 7, 2026. Andrea Carrubba / Anadolu
Andrea Carrubba / ANADOLU / Anadolu via AFP
Ezrek tüntettek a téli olimpia ellen Milánóban
Georgia Meloni olasz miniszterelnök élesen bírálta az olimpiai játékok helyszínén zajló tüntetéseket.

„Ezekben az órákban több ezer olasz dolgozik azon, hogy minden zökkenőmentesen működjön az olimpia ideje alatt. Sokan önkéntesként teszik ezt, mert szeretnék, ha hazájuk jó benyomást keltene, ha csodálnák és tisztelnék” – írta Meloni egy Instagram-bejegyzésben.

 

„Aztán ott vannak ők: Olaszország ellenségei és azok, akik az olimpia ellen tüntetnek. Ezeket a képeket láthatja a fél világ a televízióban, és azt, hogy mások elvágták a vasúti kábeleket, hogy megakadályozzák a vonatok indulását.

Ismét szolidaritásunkat fejezzük ki a rendfenntartó erőknek, Milánó városának és mindazoknak, akiknek munkáját ezek a bűnözőbandák hiábavalóvá teszik.

A miniszterelnök a bejegyzését kiegészítette az amerikai Fox News videójával, amelyen a tüntetők és a biztonsági erők közötti összecsapások láthatók, többek között Milánóban is.

A játékok előtt és alatt ismételt tüntetésekre kerülhett sor – többek között az amerikai idegenrendészet (ICE) ügynökeinek a téli olimpiára küldése miatt.

Szombat este tiltakozó menet indult Milánóból az olimpiai falu felé. A szervezők szerint tízezren, a hatóságok szerint valamivel több, mint ötezren vonultak fel.

A menetről több alkalommal csoportok szakadtak le. Arcukat eltakaró tüntetők petárdákat és tűzijátékot dobáltak a városon belül haladó vasútvonalra, majd megpróbálták elfoglalni a gyorsforgalmi utat, de ezt a rendőrség könnygázzal és vízsugarakkal megakadályozta.

