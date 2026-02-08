dróntámadáskijevorosz-ukrán háborúáramkimaradás
Videó

Harc a fűtésért: Putyin a telet használja fegyverként Ukrajna ellen

24.hu
2026. 02. 08. 10:05
24.hu
2026. 02. 08. 10:05
A drón- és rakétatámadások már egy ideje kifejezetten a kritikus infrastruktúrát célozzák Ukrajnában, amelynek következtében milliók maradtak áram, fűtés és víz nélkül. A válságos helyzet nagy nyomást gyakorol az ukrán társadalomra, és sok belső ellentétet hoz a felszínre. A Deutsche Welle riportja.
Legfrissebb videók
Harc a fűtésért: Putyin a telet használja fegyverként Ukrajna ellen
dróntámadás
Lázár János: Miért fontos a sajtónak a bűnözők joga ennyire?
cigányozós beszéd
ukrajnai háború arcplasztika Artem
Arcplasztikát kapnak sebesült ukrán katonák
arcplasztika
Tüntetés az Alkotmány utcában Lázár János minisztériuma előtt
„Nem tudják megérteni, hogy beletaposnak a lelkébe több százezer embernek”
cigányozós beszéd
Orbán Vktor és Robert Fico és a Benes dekrétumok
Orbán hallgat, Magyar tüntet, a felvidékiek fél évre büntethetők – miért lettek újra aktuálisak a Beneš-dekrétumok?
benes-dekrétumok
Toroczkai László Szolnokon
Toroczkai: Aki nem lesz első áprilisban, letérdel
fidesz-mi hazánk koalíció
„Iszonyúan jó dolog ma DK-snak lenni” – így látják az esélyeket Dobrevék
demokratikus koalíció
mesterséges intelligencia felismerése
Hogyan ismerhetjük fel az MI-generált tartalmakat?
ai videók
Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje a Lázárinfón
„Nem egy fideszes kampányprogram, a családos létet népszerűsítjük” – miért nincs Fidesz‑logó a Király Nóra‑plakátokon Csepelen?
borbély lénárd
normafa globális felmelegedés szánkózás
Globális felmelegedés, sok hó, tartós hideg: hogyan lehet ez igaz egyszerre?
globális felmelegedés
„Botox-kezelést kaptam, magabiztosabbá váltam” – szépségideál és társadalmi elvárások Dél-Koreában
dél-korea
Paródia, szekunder szégyen vagy jó stratégia? – így látja a Z generáció a Fidesz TikTok-videóit
elte btk
„Már minket pörgetnek a vécén az újságok helyett” – Alap és Balzac, a Z generáció médiumai
alap
Fidesz-kongresszus a Hungexpon
„Józan paraszti ésszel ennek elégnek kell lenni a győzelemhez” – beindult a Fidesz-kampány
fidesz
Budapest Bike Maffia, hajléktalanokkal az utcán
„Sajnos a szállóra nem akarunk bemenni” – utcán a mínusz 11 fokban
budapest bike maffia
„Én ma még nem estem, de tuti, hogy fogok” – így melóznak a futárok a hóban
foodora
Sorozat: Visszapillantó
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
budapest
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
faluház
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
8. kerület
„Aki ezt nem csinálja meg, az nem fotóriporter” – Rédei Ferenc szokatlan Kádár-fotójának története
keleti pályaudvar
Alibaba
A kormány miatt magyar felárat vezetett be az Alibaba, ami minden vevőt terhel, aki Magyarországra rendel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik