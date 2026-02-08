Harc a fűtésért: Putyin a telet használja fegyverként Ukrajna ellen

A drón- és rakétatámadások már egy ideje kifejezetten a kritikus infrastruktúrát célozzák Ukrajnában, amelynek következtében milliók maradtak áram, fűtés és víz nélkül. A válságos helyzet nagy nyomást gyakorol az ukrán társadalomra, és sok belső ellentétet hoz a felszínre. A Deutsche Welle riportja.