Betörés közben sérült meg a részeg betörő, mentőt hívtak Ferenchez Vecsésen

A vecsési körzeti megbízotthoz állampolgári bejelentés érkezett, miszerint épp betörés zajlik a helyi piac területén lévő egyik büfében. A rendőr épp szabadnapját töltötte, ám mégis rögtön a helyszínre sietett, ahol az elkövető még az épületben tartózkodott. Szolgálatba helyezte magát, majd megkezdte az intézkedést a 35 éves B. Ferenccel szemben, akit a járőrök kiérkezéséig a helyszínen visszatartott – írja a Police.hu.

Ferenc ittas állapotban volt, és miközben bemászott az épületbe, a feje is megsérült, így mentőt hívtak, ellátták a sérüléseit, majd kórházba szállították.

Ellátását követően a rendőrök előállították a Dabasi Rendőrkapitányságra, és kiderítették, hogy a férfi két napon belül kétszer is visszatért ugyanabba a büfébe. Az első alkalommal váltópénzt vitt el a kasszából, majd másodszor az ajtót berúgva jutott be az épületbe, amellyel mintegy 10 ezer forintnyi kárt okozott. Ekkor is egyenesen a kasszához ment, zsebre tette a benne lévő pénzt, amit a rendőrök megtaláltak nála.

A 35 éves férfit lopás és rongálás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, az eljárást a Monori Rendőrkapitányság folytatja.

