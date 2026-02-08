Valaki belefestett Raffaello remekművébe

A Madonna della Rosa, azaz A rózsás Madonna Raffaello Sanzio ismert, 16. század elején készült festménye. Pontos szerzősége azonban évtizedek óta fejtörést okoz a művészettörténészeknek, sokuk szerint ugyanis a háttérben álló Szent József kidolgozása elnagyoltabb, stílusa eltér a mesterétől. Gyanították, hogy egy tanítvány, a feltételezések szerint Giulio Romano munkája – írja a Múlt-kor.hu. A hipotézist eddig csak a szakértői „szemmértékre” alapozhatták, most azonban a technológia szolgáltatott objektív bizonyítékot.

A Bradfordi Egyetem kutatói most a mesterséges intelligenciát hívták segítségül, Hassan Ugail professzor és csapata egy olyan egyedi, mélytanuláson alapuló algoritmust fejlesztett ki, amelyet Raffaello hitelesített munkáinak ezreivel tanítottak be. A rendszer a művészre jellemző egyedi mintázatokat – az ecsetvonások irányát, a színárnyalatok finom átmeneteit és a festékrétegek felvitelének módját – elemzi az emberi szem számára láthatatlan, mikroszkopikus szinten, pontossága eléri a 98 százalékot. A teljes festményt vizsgálva az algoritmus bizonytalan volt, ám amikor négy részre bontották a művet, egyértelmű eredmény született: a Madonna, a Gyermek Jézus és Keresztelő Szent János alakját a gép egyértelműen Raffaello munkájaként azonosította.

Szent József arcánál azonban a rendszer jelzett: ez nem Raffaello.

Ezzel pedig megerősítést nyertek a korábbi elméletek, miszerint a festmény műhelymunka eredménye, vagyis a főalakokat maga a mester készítette, a mellékszereplőt azonban asszisztensére bízta.

Kvíz: a világon mindenki ismeri ezeket a festményeket – tudod, ki volt a festő?

Kutatás: a magyarok többsége nem ismeri fel a kamuvideókat

Mesterséges intelligencia által vezérelt vírusok zsarolnak a neten