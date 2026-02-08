Kizárólag a magyar vevőkre érvényes, 4,5 százalékos pótdíj van érvényben az Alibaba nevű kínai e-kereskedelmi portálon, amit a cég szerint a magyar kormány intézkedései miatt vezettek be.

A Telex írása szerint, ha valaki Magyarországról vásárol, a cég felszámol egy új, 4,5 százalékos tételt, amire a számlán csak Hungary Surcharge-ként (Magyarország-pótdíjként) hivatkoznak. Erről a fogyasztó az oldal helpcenterében olvashat is, ebből kiderül, hogy a tételt már szeptemberben bevezették, csak épp talán nem kommunikálták elég erőteljesen a változtatást a vásárlók felé.

A tájékoztatóban a következő áll indoklásként:

A magyar kormány e-kereskedelmi platformokra vonatkozó szabályozási keretének változásai miatt a díjstruktúrát a változó szabályozásnak megfelelően módosítjuk, hogy a platform továbbra is tudjon szolgáltatásokat nyújtani a magyar felhasználóknak.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 2025. szeptember 16-tól kezdődően minden olyan online tranzakciós megrendelés esetén, amelynek szállítási címe Magyarországon található, a fizetés során „magyarországi felárat” számít fel az Alibaba. „Ez a felár az EU 27 tagállamában beszedett áfa mellett fizetendő díj, amelynek célja a szabályoknak való megfelelés és a folyamatos működés biztosítása” – tették még hozzá.

A Telex következtetése szerint – mivel az Alibaba valamilyen megállapodásra utal – akár olyan egyezség is születhetett a kormány és a kínai cég között, hogy a befolyt pótdíjakból a magyar állam is profitál, de ennek írásos nyoma nem látszik. A Nemzetgazdasági Minisztériumból nem érkezett válasz az ezzel kapcsolatos megkeresésre, ahogy az Alibabától sem.