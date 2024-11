Egy saját párttal nem rendelkező jelölt nyerheti a román elnökválasztás első fordulóját – írja a Transtelex és más lapok.

A hivatalos eredmények szerint 99,87 százalékos feldolgozottságnál hétfőn kora reggel a 2020-ban szélsőjobboldali párt által kormányfőnek javasolt Calin Georgescu 22,92 százalékkal állt az első helyen, míg a szociáldemokrata miniszterelnök, Marcel Ciolacu miniszterelnök a második helyen 19,17 százalékkal. Akkor a harmadik helyen álló, az ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség politikusa, Elena Lasconi 946 szavazattal volt lemaradva, a második fordulóba az első két helyezett kerül be. Az RMDSZ-es Kelemen Hunor a 7. helyen áll 4,52 százaléknyi szavazattal.

Ahogy írtuk, a külföldön szavazó románok körében a feldolgozottság 95,68 százalékos volt fél 8 körül, ott Lasconi is jelentős támogatottságot szerzett, így az összesítésben akár be is futhat a második helyre. Ez fél 9-re meg is történt:

99,93 százalékos feldolgozottságnál Lasconi megelőzte Ciolacut 434 szavazattal, míg a Georgescura adott szavazatok aránya 0,02 ponttal nőtt.

A hivatalosan független Georgescu előretörése nemcsak azért meglepetés, mert saját pártja nincs, hanem azért is, mert az exit pollok Ciolacu győzelmét vetítették előre 25 százalékos eredménnyel, a második helyre pedig Lasconit várták 18 százalékkal. A vasárnapi mérések Georgescut csak a harmadik helyre hozták, de már ez is rendkívüli hírnek számított.

A mostani eredményről a Ria Novosztyi orosz állami hírügynökség úgy számolt be a Transtelex tudósítása szerint, hogy „az Oroszországgal való szövetség támogatója, Georgescu megelőzte Ciolacu miniszterelnököt”.