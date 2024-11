Napokkal az amerikai elnökválasztás után olyan információkat tett közzé az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma, mely szerint Irán merényletet tervezett, melynek célja Donald Trump megölése lett volna, még az előtt, hogy újraválaszthatták volna a Republikánus Párt jelöltjét az ország élére.

A The Wall Street Journal korábbi cikke szerint egy Farhad Shakeriként azonosított iráni ügynök figyelmeztetett amerikai tisztviselőket, hogy az iráni Forradalmi Gárda egyik vezetője még szeptemberben arra utasította, hogy tegyen félre minden egyéb tennivalót, és dolgozzon ki egy tervet Trump likvidálására. Amikor Shakerik azt mondta, egy ilyen terv kivizelezése rengeteg pénzt emésztene fel, a Forradalmi Gárda tisztviselője állítólag azt mondta neki, „rengeteg pénzt elköltöttünk már, a pénz nem lényeges” – áll a manhattani ügyészség dokumentációjában. Az iráni üzenet október 14-én érkezett meg az illetékesekhez, és egy Teheránnak szeptemberben megküldött, magánjellegű írásbeli amerikai figyelmeztetésre érkezett válaszul.

Miután a hír nyilvánosságot kapott, Irán rögtön visszautasította a vádakat, az ország külügyminisztere még a feltételezést is nevetségesnek minősítette. A The Wall Street Journal egy friss cikkben most arról ír, hogy az iráni vezetés még a választások előtt egy írásos biztosítékot is eljuttatott a Biden-adminisztrációhoz, melyben garantálták, hogy nem törnek Trump életére.

A lap megjegyzi, hogy Irán vélt fenyegetése és a régi-új elnök iránti ellenszenve annak szólhat, hogy 2020 januárjában egy amerikai dróncsapás eredményeként életét vesztette Kaszem Szoleimáni, Irán külföldi titkos katonai műveleteiért felelős csoportjának vezetője. A támadást Trump rendelte el, aki ekkor első ciklusát töltötte a Fehér Házban.