Kamala Harris vagy Donald Trump? Az Egyesült Államok újra választ

Keddről szerdára virradó éjszaka több száz millió amerikai szavazata nemcsak azt dönti el, hogy 2025 januárjától ki költözzön be a Fehér Házba, hanem azt is, hogy ki üljön be a szenátusba és a képviselőházba, valamint vannak olyan államok, ahol az abortuszról hoznak majd fontos döntéseket. Kövessék velünk a fejleményeket!