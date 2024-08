Öt embert letartóztattak az iraki katonai támaszpont elleni hétfői rakétatámadásért

Öt embert letartóztattak Irakban egy katonai támaszpont ellen elkövetett támadással összefüggésben. A támadásban négy amerikai katona és egy szerződéses amerikai megsebesült – közölték iraki illetékesek csütörtökön.

A hétfői támadás során két Katyusa rakétát lőttek ki az ország nyugati részén lévő Ajn al-Aszad légibázisra. Kedden az iraki hadsereg elítélte a területén lévő támaszpontok elleni, „vakmerő” akciókat, és közölte, hogy elfogtak egy rakétavetővel felszerelt teherautót.

Az amerikai védelmi minisztérium csütörtökön a sebesültek számát az eredetileg közölt hétről ötre módosította, ami immár megegyezik az irakiak által közölt adatokkal. Sabrina Singh, a Pentagon szóvivője azt mondta: az öt sérült közül hármat a németországi Landstuhl Regionális Orvosi Központba szállítottak. A szóvivő hozzátette, hogy a légitámaszpontra, két rakéta csapódott be, amelyeket egy Irán által támogatott milícia lőtt ki. A harmadik rakétát viszont sikerült semlegesíteni.

Irak azon kevés országok egyike, amelyek egyszerre szövetkeznek az Egyesült Államokkal és Iránnal is. A közel-keleti ország jelenleg is kettőezer-ötszáz amerikai katonának ad otthont, miközben az Irán által támogatott milíciák kapcsolódnak a biztonsági erőihez. Irak korábban jelezte, elvárja, hogy az Egyesült Államok vezette katonai koalíció csapatai szeptemberben kezdjék meg a kivonulást az országból, 2025 szeptemberéig pedig hivatalosan is fejezzék be a missziójukat. Tanácsadói minőségben valamennyien azonban várhatóan ezután is maradhatnak.

Az nem derült ki, hogy az iraki incidensnek köze van-e ahhoz, hogy Irán megtorlást helyezett kilátásba Iszmail Haníje Hamász-vezér teheráni meggyilkolása miatt.

