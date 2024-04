4,8-as erősségű földrengés volt New York mellett. Az epicentrum a New Jersey állambeli Tewksbury mellett lehetett a Google értesítése szerint.

A Twitteren azt írták, hogy a rengést New Yorkban is érezni lehetett.

I’m pretty sure we just had an earthquake in Rockland county New York. I can’t explain why my house just trembled. anyone else ? #earthquake #Newyork

— Pete Dominick (@PeteDominick) April 5, 2024