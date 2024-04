Tűz ütött ki egy törökországi szórakozóhelyen, 25 halottról tudni jelenleg

Huszonöt ember meghalt és többen megsérültek Törökországban, miután tűz ütött ki egy isztambuli szórakozóhely felújítása közben – írja a Sky News. Az áldozatok feltehetően a felújítási munkálatokban vettek részt, de az illetékes szervek még nem erősítették ezt meg.

A rendőrség öt embert vett őrizetbe kihallgatás céljából, köztük a klub vezetőit és egy, a felújításért felelős személyt. Davut Gul, Isztambul kormányzója a tűz eloltása után jelezte, hogy vizsgálatot indítanak az ügyben. Egyelőre nincsenek információk arról, hogy mi okozta a tüzet.

🇹🇷⚡ In Turkey, 15 dead and 8 injured, 7 of them in serious condition, following a fire in a building in Istanbul, according to the Istanbul Governor’s Office. pic.twitter.com/xsjHokvOy6

— War Watch (@WarWatchs) April 2, 2024