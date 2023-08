Kelet-Ukrajna: az ukránok Donyecket, az oroszok Harkivot lőtték

Egy 62 éves nő és egy 14 éves gyermek sérült meg a Harkiv térségében található Buhaivk nevű településen, miután az oroszok tűz alá vették a régiót. Mint a CNN emlékeztet, az oroszok az utóbbi időben egyre intenzívebben bombábbzák a térséget, Kupjanszk városárban továbbra is érvényben van az evakuálási parancs.

Mindeközben az oroszok által megszállt és önhatalmúlag kikiáltott Donyecki Népköztársaság (DPR) vezetője, Denisz Puszilin arról számolt be, hogy legalább hat emer, köztük egy hatéves kisfiú is megsebesült a régióban, miután az ukránok hétfőn tűz alá vették azt. A DPR vezetője szerint a támadás során az infrastruktúrában is komoly károk keletkeztek.