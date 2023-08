A Bacardit is felrakták arra a listára, ahol az ukránok a háború szponzorait gyűjtik

A Bacardi Limited is felkerült az ukrán korrupciómegelőzési hivatal által összeállított listára, amelyen a háború nemzetközi szponzorait gyűjtik. Ez az a lista, amelyre korábban az OTP is felkerült, és ami miatt a magyar kormány vétózza az ukrajnának nyújtott segélycsomagokat. A Bacardi az ukránok szerint a háború kitörése után azt állította, leáll az orosz exporttal, de továbbra is több millió dollár értékben szállít Oroszországba. Az ügynökség szerint a Bacardi orosz leánya kihasználta azt, hogy több nyugati alkoholgyártó kivonult Oroszországból, és növelte a piacát.