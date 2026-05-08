Tom Hanks fia egy lakókocsiparkban él nyugdíjasok között

admin Besenyei Balázs
2026. 05. 08. 17:36
Tom Hanks fia, Chet Hanks egy lakókocsiban él, mióta otthagyta Hollywoodot, hogy zenei karriert kezdjen Nashville-ben, írja a PageSix. Az ifjabbik Hanks arról beszélt nemrég egy interjúban, hogy nem akart lakást venni, mikor Tennessee-be költözött.

Vásárolt egy lakókocsit, amiben állítása szerint mindene megvan, amire csak szüksége lehet.

Szeretem, ha van saját terem. Van konyhám, zuhanyzóm – ez nagy dolog egy lakókocsiban.

Hozzátette, egy lakókocsiknak fenntartott parkban él, ahol elsősorban nyugdíjasok tartózkodnak.

Valószínűleg én vagyok a lakókocsipark legfiatalabb lakója, 30-40 évvel idősebbek vannak csak itt.

Korábban elég zűrös életet élt:

