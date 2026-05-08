Cél előtti tömegbukással indult a Giro d’Italia

A francia Paul Magnier nyerte a Giro d’Italia olasz kerékpáros körverseny nyitószakaszát a bulgáriai Burgaszban.

A nap háromfős szökése szinte közvetlenül a 147 kilométeres első etap rajtja után kialakult, de bő két percnél nagyobb különbséget nem tudtak kialakítani az elöl lévők.

A főmezőny 22 kilométerrel a befutó előtt érte utol a szökevényeket, de pár száz méterre a céltól egy nagy bukás miatt végül mindössze 11-en sprinteltek.

Ebből Magnier került ki győztesen, így ő viselheti majd idén elsőnek az összetett éllovasnak járó rózsaszín trikót.

A 22 éves bringás a legfiatalabb francia szakaszgyőztes egy Grand Tour-versenyen az elmúlt 40 évben.

„Ez volt az első alkalom, hogy egy Grand Touron a nagy sprinterekkel versenyeztem, és nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy alakult. Már viseltem a rózsaszín mezt a Baby Girón, és most élvezni fogom, hogy itt is viselhetem” – nyilatkozta a TNT Sportsnak Magnier.

Szombaton egy újabb sík szakasz, a Burgasz és Veliko Tarnovo közötti 221 kilométer vár a mezőnyre, amely összesen 3468 kilométert tesz meg a május 31-i, római befutóig.