Legfőbb ügyész: Meg fogjuk oldani, hogy akár Dubajból is visszahozzuk a Ferrarikat

Eleget tesz Magyar Péter kérésének? Lemond a posztjáról?

Hadd válaszoljak erre kicsit hosszabban. A lemondásra felszólításban egy implicit állítás van, amit visszautasítok. Nem tartom helytállónak azt a kijelentést, hogy az ügyészséget, az én tevékenységemet a politika bármilyen szempontból befolyásolta volna. Több évtizedes, az igazságszolgáltatásban töltött szakmai pályafutás után kérdezték meg azt, hogyha a köztársasági elnök jelölne, elvállalnám-e ezt a pozíciót. És úgy gondoltam, hogy a szakmai tapasztalatom alapján megpróbálom a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint ellátni a feladatot.

Tehát hosszú távra tervez a legfőbb ügyészi poszton?

Szeretném a megkezdett szakmai munkát folytatni.

De érti azokat a kritikákat, amelyek főleg az elődjét, Polt Pétert érték, mondván: legfőbb ügyészként a NER egyik legfőbb támasza volt, és büntetlenséget vagy jogi felelősségre vonástól való mentességet biztosított a hatalomhoz közel állóknak?