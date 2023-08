Egy ukrán kormánytanácsadó kételkedik abban, hogy pirotechnikai raktár robbant volna fel Moszkva mellett

Az ukrán külügyminisztérium tanácsadója szerint az orosz sajtó félrevezető információkat közölt a szerdai, Moszkva melletti robbanással kapcsolatban.

Anton Gerascsenko rámutat, hogy „a pirotechnikai eszközöket tároló raktár” felrobbanásáról készült videón a robbanás gomba formájú, és nem több irányú, mint ahogy pirotechnikai eszközök esetében lennie kellett volna.

Gerascsenko hozzáteszi, hogy az érintett gyárban a Moszkva által „különleges hadműveletnek” nevezett ukrajnai háborúhoz szükséges katonai felszerelést gyártottak, de a sajtó nem közölte, hogy milyet.

Megjegyzi ugyanakkor, hogy az utóbbi napokban megjelent olyan hírek, melyek szerint az orosz hadseregnek sikerült megoldania a T-80-as és T-90-es tankok gyártásához szükséges optikai eszközök hiányát és a gyár, ahol a robbanás történt, egy optikai és mechanikai üzem.

Az Euromaidan Press szerint a hadsereggel szerződött Zagorszkij gyár a Svabe Holding tulajdonába tartozik, és irányzékokat, hőkamerákat, lézeres távolságmérőket és más hasonló termékeket gyárt.

Regarding the explosion at a factory near Moscow.

Russian media rushed to say that it was pyrotechnics that exploded. But if we look at videos of pyrotechnics exploding, we'll see that the explosion on the plant doesn't look like pyrotechnics.

The factory was used to… pic.twitter.com/aFzgbs0AmV

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 9, 2023