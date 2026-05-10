Édesapját gyászolja a bajnokavatásra készülő Barcelona edzője

„Az FC Barcelona és a teljes gránátvörös-kék család szeretné kifejezni szeretetét és támogatását Hansi Flicknek édesapja halála miatt. Osztozunk a fájdalmadban, gondolatban veled és a családoddal vagyunk ebben a nehéz időszakban” – olvasható a klub közleményében.

FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time. Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

A Sport azt írja, Flick vasárnap reggel tudatta a fájdalmas hírt a vezetőséggel és a csapattal, de a gyász ellenére is ott lesz a kispadon a Real Madrid elleni, vasárnap 21 órakor kezdődő El Clásicón.

Ha a Barcelona pontot szerez a Camp Nouban, akkor már biztosan megvédi a bajnoki címét.

Az ellenfélnél eközben az ad témát, hogy a spanyol sajtó szerint José Mourinho visszatér a Real kispadjára.