Foci

Édesapját gyászolja a bajnokavatásra készülő Barcelona edzője

Javier SORIANO / AFP
admin Dajka Balázs
2026. 05. 10. 16:19
A Barcelona közleményben tudatta, hogy elhunyt a csapat edzőjének, Hansi Flicknek az édesapja.

„Az FC Barcelona és a teljes gránátvörös-kék család szeretné kifejezni szeretetét és támogatását Hansi Flicknek édesapja halála miatt. Osztozunk a fájdalmadban, gondolatban veled és a családoddal vagyunk ebben a nehéz időszakban” – olvasható a klub közleményében.

A Sport azt írja, Flick vasárnap reggel tudatta a fájdalmas hírt a vezetőséggel és a csapattal, de a gyász ellenére is ott lesz a kispadon a Real Madrid elleni, vasárnap 21 órakor kezdődő El Clásicón.

Ha a Barcelona pontot szerez a Camp Nouban, akkor már biztosan megvédi a bajnoki címét.

Az ellenfélnél eközben az ad témát, hogy a spanyol sajtó szerint José Mourinho visszatér a Real kispadjára.

