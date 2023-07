Morawiecki szerint a Fehéroroszországba telepített Wagner-katonák hibrid hadviselést folytatnak Lengyelország ellen

A Fehéroroszországban állomásozó Wagner-zsoldosok migránsokként akár az Európai Unióba is beszivároghatnak – figyelmeztetett Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a BBC beszámolója szerint. A politikus szerint annak is fennáll a veszélye, hogy a zsoldosok határőröknek kiadva magukat segíthetik az illegális migrációt, ami Lengyelország elleni hibrid harci cselekménynek is minősíthető. Morawiecki szerint a közelmúltban a magánhadsereg száz katonája érkezett Fehéroroszország Lengyelországgal és Litvániával határos területére, Grodno város közelébe a júniusi, Putyin elleni kudarcos puccskísérletük után.

Mind Lengyelország, mind Litvánia kerítést húzott a Fehéroroszországgal közös határára. Morawiecki közölte, ebben az évben 16 000 alkalommal próbálták meg illegálisan átlépni a fehérorosz-lengyel határt. Az uniós határvédelmi szervezet, a Frontex szerint január és június között 2312 illegális határátlépés meg is történt ezen a szakaszon.