Több orosz parancsnokot is leválthattak a közelmúltban

Erről ír legalábbis a Guardian az Institute for Study of War (ISW) információi alapján. Az ISW szerint pletykák keringenek arról, hogy elbocsátották Ruszam Muradovot a keleti katonai körzet parancsnoki posztjáról, és leváltották a nyugati körzetparancsnokot, Jevgenyij Nyikiforovot is.

Az ISW nem tudta száz százalékra biztosan igazolni, hogy valósak-e az értesülések, de az intézet figyelemreméltónak tartja, hogy olyan körzetekről van szó, ahol az orosz csapatok nem tudtak jelentősebb eredményeket elérni, vagy ha igen, akkor is komoly veszteségeket szenvedtek.

Az ISW azt is tudni véli, hogy a Wagner-csoport legjobb egységeit az oroszok átcsoportosítják Adviika térségébe, hogy megtámogassák az úgynevezett donyecki népköztársaság gyengébb egységeit.