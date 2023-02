ISW: Oroszország emberállománya és eszközkészlete is jelentősen megfogyatkozott

– írja az Institute for the Study of War.

Az amerikai kutatóintézet megjegyzi: Putyin február 21-én az orosz szövetségi gyűléshez intézett beszédében vélhetően nem fog az ukrajnai háború további eszkalálására irányuló döntéseket, újabb orosz mozgósítási kezdeményezéseket vagy bármilyen más jelentős intézkedést bejelenteni.

Putyin a jövő héten, néhány nappal a háború egyéves évfordulója előtt szólal fel az orosz parlament felső és alsóháza előtt.

Russia’s costly military campaign in #Ukraine has likely significantly depleted #Russian equipment and manpower reserves necessary to sustain a successful large-scale offensive in eastern Ukraine.https://t.co/VGVhIP3NAd pic.twitter.com/SEFALNrWPw

