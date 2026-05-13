A közösségi médiában csapott össze kedden esete Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere és momentumos alpolgármestere, Vadász Gábor. Vadász szerint Kovács Gergely – aki az áprilisi választásokon végzetes vereséget elszenvedő Magyar Kétfarkú Kutya Párt alapító társelnöke is – bűnbakot csinál a momentumos önkormányzati politikokból, a polgármester viszont azt állítja, hogy képviselőtársai érdemi indok nélkül blokkolják a Hegyvidék zöldítését.

Vadász Gábor a nyílt üzengetés részeként hosszú Facebook-posztban reagált Kovács Gergely hétfői bejegyzésére, amelyben a polgármester azt állította:

három tervezett zöldfelület-fejlesztés azért akadt el, mert a momentumos képviselők csak akkor voltak hajlandók megszavazni a 2026-os költségvetést, ha ezek a projektek kikerülnek belőle.

A vitatott fejlesztések a kerület alsó részét érintenék:

a Városháza tér zöldítését és árnyékolását,

a Kiss János utcai Kormányhivatal kertjének pihenőparkká alakítását,

valamint a Böszörményi út 4. alatti, részben parkolóként használt közterület parkká alakítását.

Kovács szerint mindhárom fejlesztés az Árnyas Hegyvidék program része, amelyet a kerületi Zöld Iroda készített elő, és amelynek célja, hogy a városiasabb kerületrészek élhetőbbek maradjanak az egyre melegebb nyarak idején.

A polgármester eredeti posztjában azt írta, a programot korábban bemutatták a képviselőknek, akkor „mindenkinek tetszett, senki nem fogalmazott meg érdemi kritikát”, majd később „váratlan módon” a momentumos képviselők azzal álltak elő, hogy csak akkor támogatják a költségvetést, ha a három fejlesztést kiveszik belőle. Kovács szerint a kerület költségvetés nélkül nem tudott volna működni, ezért elfogadta a feltételt, de továbbra is fontosnak tartja a beruházásokat.

Vadász szerint Kovács viszont nem először teszi felelőssé a momentumos képviselőket a testületben meglévő konfliktusokért. Szerinte a polgármester „magát rendre áldozatként, a vele egyet nem értő képviselőket pedig bűnbakként” ábrázolja. A momentumos alpolgármester azt írta, Novák István képviselőtársával eddig nem reagáltak erre, és nem bírálták nyíltan a kutyapártos városvezetést, mert el akarták kerülni, hogy később őket tegyék felelőssé az MKKP választási eredményéért. A választások után szerinte viszont már nincs okuk hallgatni. Úgy fogalmazott:

Nincs miért tovább hallgatnunk a valóságnak arról a részéről, amelyik valahogy mindig kimarad Kovács Gergely kommunikációjából.

A momentumos alpolgármester szerint a vita nem arról szól, hogy ők akadályoznák a kerület működését, hanem arról, hogy a demokratikus döntéshozatalnak része a szakmai és politikai vita. Vadász szerint egy önkormányzati képviselő vagy alpolgármester nem a polgármester akaratának végrehajtására esküszik fel, hanem a közérdek képviseletére, akár a polgármesterrel szemben is.

Szerinte Kovács Gergely a testületi szavazásokat lojalitási kérdésként kezeli: „egy képviselő vagy vele van, vagy ellene”. Vadász azt állítja, hogy a polgármester a szakmai vitát is akadékoskodásként értelmezi, miközben a nyilvánosság előtt az egyeztetés emberének mutatja magát. A valóságban szerinte Kovács stílusa „minősíthetetlen, helyenként kifejezetten lekezelő és megalázó”, ami szinte lehetetlenné teszi az együttműködést. A polgármesterrel konfliktusban álló alpolgármester úgy fogalmazott:

Nem tudjuk, Kovács Gergely hol tanulta a demokratikus játékszabályokat, de Istvánnal mi azt valljuk, hogy a demokratikus döntéshozatalnak bizony szerves része a szakmai vagy akár politikai vita.

Más húzódhat a vita hátterében

Vadász azt írta, hogy a testületen belüli viták valójában már nagyjából 15 hónapja, az átvilágítási megbízott, Balla Judit munkájának leállításakor kezdődtek. Állítása szerint Kovács erről egyedül döntött, egyeztetés nélkül, és bár ezt formálisan megtehette, a döntés politikailag súlyosan rongálta a koalíciót.

Kovács Gergelynek fontosabb volt az átvilágítás leállítása, mint a testület többség megtartása

– írta Vadász, hozzátéve: szerinte ennek következményeit a polgármester most hol a függetlenné vált, hol a momentumos képviselőkre próbálja hárítani..

Kovács Gergely a választában több konkrét ügyet is felsorolt, amelyekben szerinte a momentumosok indokolatlanul nem támogatták az előterjesztéseket. Azt írta, nem szavazták meg a Hegyvidék újság új főszerkesztőjét, arra hivatkozva, hogy nincs elég információjuk a többi jelöltről, miközben az előterjesztésben szerepelt, hogy a pályázatokat bármelyik képviselő megnézheti a titkárságon.

A polgármester szerint a momentumosok az ingatlanelidegenítéseket sem szavazták meg, noha a költségvetést korábban támogatták, és abban ilyen értékű ingatlanértékesítés szerepelt. Kovács azt állította, az ingatlanlistát február végén megkapták, ezért nem tartja elfogadhatónak, hogy április végén az volt a kifogás, Novák István még meg szeretné nézni a lakásokat.

Kovács Gergely momentumos alpolgármestere azt írta: „a politikai nyomásgyakorlásnak, zsarolásnak, nyilvános rágalmazásnak” eddig sem és ezután sem fognak engedni.

A kerületen belüli politikai feszültségbej számos jele volt az utóbbi időben. Legutóbb Kovács egyik legfontosabb szövetségese, a párt kulcsembere, Kocsik Tekla mondott le az alpolgármesteri megbízatásáról, de korábban több képviselő távozott a frakcióból.