Ilyen autóval jár miniszterelnökként Magyar Péter

Skoda típusú szolgálati autóval jár miniszterelnökként Magyar Péter – osztotta meg Magyarország szombaton megválasztott miniszterelnöke a hírt Facebookon.

Miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert, kék Škoda Superbt használom. Továbbá jelzem, hogy nem költözöm kormányzati rezidenciába. Maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak

– írta Magyar Péter.

Elődje, Orbán Viktor az elmúlt években többféle autót is használt: többek között rendelkezésére állt a TEK két golyóálló, BMW 760i Protection xDrive limuzinja, mellyel megegyező típust egy német oldalon 2025-ben 270 millió forintnak megfelelő euróért árultak. Az idei kampányban több alkalommal is – az állítólagos ukrán fenyegetésre hivatkozva – ilyen autóval közlekedett Orbán, hátrahagyva a megszokott VW kisbuszát. A kampány során bevezetett szigorítások ellenére azonban nem kizárólag a golyóálló BMW-ket használta: márciusban láttak felcsúti háza előtt egy az állami flottába bekerült, vadonatúj Mercedes-Benz V-Class típusú kisbuszt is.

A Skoda Superb személyautókért a gyártó honlapja szerint újonnan 16 és 26 millió forint közötti összegért lehet hozzájutni, pontos típustól és felszereltségtől függően.

Kormányzati rezidenciát Orbán Viktor sem vett igénybe, a Cinege utcai családi házukban éltek 2010 után is.