Olasz Kupát nyert az Inter, Chivu duplázott

A két csapat legutóbb huszonhat évvel ezelőtt játszott egymással a kupadöntőben, akkor még oda-visszavágós rendszerben zajlott a finálé, és a Lazio az otthoni 2-1-es siker után az idegenbeli gól nélküli döntetlennel megszerezte az aranyérmet.

Szerda este a bajnok Inter az első félidőben kétgólos előnyre tett szert Rómában, előbb egy jobb oldali szögletet Marusic fejelt védhetetlenül s saját kapujába, majd a 35. percben Tavares elaludt, Dumfries elvette tőle a labdát, tökéletes beadását pedig Lautaro Martinez könnyedén lőtte az üres kapuba.

A 2-0-s előnyt a milánóiak megőrizték a lefújásig, és történetük során tizedik alkalommal nyerték meg a hazai kupát.

A sikerrel Cristian Chivu duplázott, első évében az Olasz Kupa mellett a bajnoki aranyat is megszerezte. Az Internél legutóbb José Mourinho tudott duplázni még 2009-2010-ben.