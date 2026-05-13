„Hüppögve könyörögnek kegyelemért az egykori szadista propagandisták” – Varnus Xavér törlesztette tartozását az önbecsülése és a „bayerzsoltik” irányába

Kedves Barátaim, alapelvem, hogy művész ne politizáljon, mert neki évszázadok távcsöve adatott, hogy annak lencséjén keresztül szemlélhesse a történelem hajtűkanyarjait, és mert nincs is joga politikával megosztania a közönséget. Ha most mégis kivételt teszek, azért teszem, mert amiről beszélek, az a látszat ellenére nem a politikáról szól, hanem a morálról és emberségről

– kezdi kedden megosztott videóját Varnus Xavér, hogy tíz éve – amikor szerinte „először lehetett érezni a hatalom rothadásának bűzét” – nyilatkozta azt a később szállóigévé lett mondatot, hogy harminc lábcédula megváltoztatná ezt az országot. „Nem arra gondoltam persze, hogy meg kellene ölni harmincat az ország akkori vezetői közül, de úgy láttam, hogy ez az ország egy politikai generáció kihalásával változhat csak meg. Nosza, attól a pillanattól fogva, hogy kimondtam ezt a mondatot, felkerültem a hatalom pribékjeinek a halállistájára.”

Az orgonista ezt követően hosszan sorolja, miként olvasták fejére a „legaljasabb rágalmakat”, amelyekkel kapcsolatban a bíróság tavaly kimondta, hogy alaptalan vádaskodások voltak.

„És gondolják, hogy ordas hazugságuk és karaktergyilkossági kísérletük után bocsánatot kért-e tőlem a bukott hatalom bármely propagandistája vagy politikusa, miután a bíróság jogerős ítéletében mondta ki, hogy ordas módon hazudtak rólam? Ez a naiv feltételezés természetesen a science fiction kategóriába tartozik. És bár bíróság mondta ki, hogy hazudtak, én mégis olyan csalódást éreztem, hogy utolsó nyilvános koncertemen, a teltházas Dohány utcai zsinagógában bejelentettem: csakis a hatalomváltás után térek vissza élni és koncertezni Magyarországra.”

Azóta sokat fordult a világ, s hüppögve könyörögnek kegyelemért az egykori szadista propagandisták, akik Iványi Gábortól Perintfalvi Ritáig, Juhász Pétertől Hadházy Ákoson keresztül Magyar Péterig mindenkit mocskoltak és karaktergyilkoltak, aki csak fel merte emelni a szavát egy tisztább világért

– mondja Varnus Xavér, gyógyító gesztusként hivatkozva Magyar Péter szombati beiktatási beszédére, amelyben a miniszterelnök bocsánatot kért a kormány által meghurcoltaktól.

Végül azzal zárja monológját, hogy ugyan anyukájának és első tanítónőjének is ígéretet tett, hogy lehetőség szerint nem beszél csúnyán, most mégis arra gondolt, hogy