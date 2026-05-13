Akár az EU-s helyreállítási alap száz százalékát is lehívhatja Magyarország pár héten belül

Ürmös Dániel
2026. 05. 13. 11:39
JOHN THYS / POOL / AFP
Optimista képet festenek uniós bizottsági források a beragadt magyar EU-s pénzek lehívásával kapcsolatban, mely alapján akár a teljes összeg száz százalékának lehívására is komoly esély mutatkozik.

Komoly esély mutatkozik arra, hogy Magyarország végül akár az EU-s helyreállítási alap (RRF) száz százalékát is lehívhatja – írta bizottsági források alapján a HVG.

Pozitívan látják az uniós pénzek sorsát

Ez komoly változás ahhoz képest, hogy Brüsszel korábban az EU-s pénzek egy részének elengedését javasolta Magyar Péteréknek, a szoros határidő miatt. A Magyarországnak járó uniós pénzek egy része, a helyreállítási alap (RRF) elemei augusztus végéig hívhatók le: ez az összeg 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból, valamint 3,9 milliárd euró kedvezményes hitelből áll.

Minden problémát ismerünk, és a magyarok tudják, hogy ezeknek megoldásához milyen út vezet

– nyilatkozta egy a tárgyalásokra rálátó tisztviselő. Választási győzelme óta Magyar Péter többször is egyeztetett Ursula von der Leyennel, április 29-én személyesen is találkoztak Brüsszelben. Akkor Magyar arról beszélt: Brüsszel minden politikai és pénzügyi támogatást megadna Magyarországnak a gazdaság újraindításához és az uniós források gyors lehívásához. Úgy tűnik, bizakodása nem volt alaptalan.

Érkezhet pénz a közös védelmi program keretében is

A lap arról is ír, hogy az Európai Bizottság egy-két héten belül bejelenti, hogy pozitívan értékeli a közös védelmi programhoz, a SAFE-hez benyújtott magyar terveket is. Ezek keretében Magyarország 17,4 milliárd eurót igényelt, melynek akár nagy részéhez hozzá is juthat végül.

A jogállamisági feltételrendszer ugyanakkor erre a forrásra is vonatkozik, tehát a lehívás feltétele itt is a kijelölt mérföldkövek teljesítése lesz Magyarék részéről. Ennek egyik következő lépése egy politikai megállapodás aláírása lesz, melyet a tervek szerint május 25-én írna alá Brüsszelben Magyar Péter és az Európai Bizottság elnöke.

