karácsony gergelybudapestszabad városok szövetsége
Tíz amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez

Varga Jennifer / 24.hu
Kerner Zsolt
2026. 05. 13. 18:35
És irodája is lesz Budapesten.

A Budapestről indult kezdeményezés globálissá vált: tíz amerikai város is csatlakozott a Budapest–Pozsony–Varsó–Prága főpolgármesterei által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez (Pact of Free Cities).

– írja Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon.

A Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hoztuk létre, mert akkor közös volt a sorsunk: Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták. Azóta sok minden változott, legutóbb minálunk, de ezzel a kihívással sok városvezető kénytelen szembesülni. Ezért a szövetségünknek már 35 európai város a tagja, köztük Kijev, Párizs is például, most Pozsonyban pedig tíz amerikai város is csatlakozott: Beaverton, Boston, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Montgomery, Oklahoma City, San Antonio, San Diego, Seattle.

– teszi hozzá. Azt is elárulta, hogy a kezdeményezésnek irodája is lesz, Budapesten, amit Pilz Olivér fog vezetni.

