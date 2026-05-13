Tíz amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez

– írja Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon.

A Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hoztuk létre, mert akkor közös volt a sorsunk: Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták. Azóta sok minden változott, legutóbb minálunk, de ezzel a kihívással sok városvezető kénytelen szembesülni. Ezért a szövetségünknek már 35 európai város a tagja, köztük Kijev, Párizs is például, most Pozsonyban pedig tíz amerikai város is csatlakozott: Beaverton, Boston, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Montgomery, Oklahoma City, San Antonio, San Diego, Seattle.