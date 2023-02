Anton Gerascsenko ukrán elnöki tanácsadó megosztott egy videót az orosz hadifogságból nemrégiben szabadult ukrán katonákról.

A felvételen az egyik férfi azt állítja, hogy nyolc hónapja fogva tartották, míg a másik azt mondja, hogy egy év óta először eszik gyümölcsöt.

Ukrainian Defenders right after they were free from Russian captivity. Their first words and emotions.

