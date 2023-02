Korrupciós gyanú, leváltották a védelmi minisztert

Kirill Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője veszi át az ukrán védelmi minisztérium irányítását azután, hogy vasárnap este Olekszij Reznyikovot leváltották – írja a The Guardian.

Volodimir Zelenszkij elnök több magasrangú tisztviselőt is menesztett korrupciós vádak miatt a közelmúltban, ami Reznyikovnál is felmerült. Egyik miniszterhelyettesét kirúgták, és két másik magas rangú tisztviselő is távozott posztjáról. Ezután Reznyikov vasárnap beszélt arról, hogy a minisztériuma korrupcióellenes osztályát át kell alakítani. Kiderült, hogy a védelmi minisztérium kétszeres, háromszoros élelmiszerárát fizetett a fronton lévő csapatok ellátásáért.

Egyes hírek arról szóltak, hogy Reznyikov a stratégiai iparágakért felelne ezután, ám ezeket a híreket cáfolta a menesztett miniszter.