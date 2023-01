Valamit eltalálhattak Iránban, de a kormány szerint csak drónokat szedtek le

Az iráni légvédelem azt közölte, hogy sikeresen visszavert egy dróntámadást, amelyet az ország középső részén lévő Iszfahán katonai létesítménye ellen intéztek ismeretlenek – jelentette vasárnap az iráni állami média a védelmi minisztériumra hivatkozva.

A tárca az IRNA hírügynökséghez eljuttatott közleményben arról tájékoztatott, hgy a lőszergyárat célzó három, robbanószerkezettel felszerelt drón közül kettőt a levegőben megsemmisítettek, a másik pedig felrobbant, „apróbb károkat okozva a tetőszerkezetben”. A szombat éjjel történt incidensnek nincsenek áldozatai – tették hozzá.

A Twitteren terjedő képek és a hírek alapján nem biztos, hogy ez történt.

Iran 🇮🇷 is being attacked. A number of weapons / drones factories have been struck.

Iranian 🇮🇷 Telegram indicates that Israeli 🇮🇱 Air Force has been seen over multiple Iranian cities.

Seems Russia’s 🇷🇺 drone supplier, to attack Ukraine 🇺🇦, may be going out of business!!!

👍👍👍 pic.twitter.com/W2GqF0gIoh

