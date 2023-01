Férjének üzent Olena Zelenszka

Lassan egy éve külön van férjétől Olena Zelenszka, Volodomir Zelenszkij hitvese, miután az ukrán elnök az orosz invázió megindulása után menekülés helyett a harcot választotta, így a megszállás alatt álló Ukrajnában rekedt. A pár telekommunikációs eszközökön keresztül tartja a kapcsolatot, de személyes találkozóra nincs lehetőségük.

Zelenszka most a Twitteren tett közzé egy hosszabb bejegyzést, melyben egyúttal férjéhez is szólt.

I am often asked about how you have changed this year. And I always answer: “He haven’t changed. He is the same. The same guy I have met when we were seventeen.”

But actually, something has changed: you smile much less now. For example, like on this photo… 1/2 pic.twitter.com/fBUFXkFCIR

