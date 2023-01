Katasztrófahelyzet van Kaliforniában

Hivatalosan is súlyos katasztrófának minősítette Joe Biden amerikai elnök szombaton a Kalifornia államot az utóbbi hetekben sújtó, halálos áldozatokat is követelő heves esőzéseket és áradásokat. Az érintett települések, köztük az állam fővárosa, Sacramento szövetségi forrásokat is igénybe vehetnek a védekezéshez és kárelhárításhoz – olvasható a Fehér Ház weboldalán is megjelent közleményben.

Az áradások és az azokat követő földcsuszamlások december végén kezdődtek a térségben, legalább 19 halálos áldozatot követeltek, néhány helyről áramkimaradásokról is beszámoltak, sok út pedig járhatatlanná vált.

Szombaton újabb heves esőzéseket és havat jelentettek az államból, és az országos meteorológiai szolgálat szerint a jövő hét elején további viharokra lehet számítani. A San Francisco-öböl északi részére viharjelzést adtak ki.

