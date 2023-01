Leharapta egy idegen fülét, mert gyilkos robotnak hitte

Szörnyű pillanatok szemtanúi lehettek azok, akik a Portland közelében található Gresham egyik gyorsvillamos-megállójában tartózkodtak január 3-án a hajnali órákban. A rendőrségre bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi egy másik emberre támadt a megállóban.

Az oregoni Fox12/KPTV hírportál cikkéből kiderül, hogy a rendőrök a támadót még mindig az áldozaton, egy 78 éves hillsborói férfin találták, és lerántották róla.

A rendőrség szerint a gyanúsított lerágta az áldozat fülét és az arcának egy részét. A sérülés olyan súlyos volt, hogy a szemtanúk az áldozat koponyáját is látták.

A járőrök letartóztatták a 25 éves Koryn Kraemert, aki hálálkodott a rendőröknek, hogy megmentették az életét, mert szerinte áldozata egy robot volt, aki az életére tört.

A Daily Voice szerint Kraemer, aki korábban sikeres futballkapus volt, bevallotta, hogy az eset előtt alkoholt, marihuánát és fentanilt fogyasztott. Az áldozatot kórházba szállították.

