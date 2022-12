14 millió eurót ad iskolabuszokra Ukrajnának az Európai Bizottság

14 millió eurót adományoz az Európai Bizottság Ukrajnának arra, hogy az vásároljon és szállítson iskolabuszokat az országba, írja a Guardian. A bizottság 120 további buszt adott Ukrajnának, hogy „az ukrán gyerekek biztonságban jussanak el iskolába”.

A háború körülbelül 5,7 millió iskoláskorú gyermeket érint Ukrajnában, közölték.

We are sending buses to bring Ukrainian children safely to school.

120 have been donated via our solidarity campaign by 🇪🇪🇫🇮🇦🇹🇩🇪🇱🇺.

We are also donating €14 million to purchase and transport school buses, bringing the total to more than 240 buses.

More are coming ↓

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 28, 2022