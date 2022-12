Zelenszkij kitüntetést adott át Bidennek

Egy medált adott át az ukrán elnök az amerikai kollégájának a Fehér Ház Ovális Irodájában. Volodimir Zelenszkij elmondása szerint egy tüzértiszt kérte meg Bahmutban, ahol a legsúlyosabb harcok dúlnak, hogy adja át a kitüntetését Joe Biden amerikai elnöknek.

– Nem érdemeltem ezt ki, de nagyon méltányolom – reagált Joe Biden, miközben átvette a medált.

President Biden meets with Ukrainian President Volodymyr Zelensky (@ZelenskyyUa) in the Oval Office. pic.twitter.com/UNsZtwgxjZ

— CSPAN (@cspan) December 21, 2022