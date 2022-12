Moszkva tagadja, hogy Putyin be akarná vonni a különleges hadműveletbe Lukasenkát

Ostoba és alaptalan koholmányok azok a publikációk, amelyek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfői minszki látogatása arra fogja kényszeríteni Fehéroroszországot, hogy vegyen részt az Ukrajna elleni orosz különleges hadműveletben – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak.

– válaszolt Peszkov arra a kérdésre, hogy mit gondol a minszki tárgyalásról megjelent azon publikációkról, amelyek szerint Putyin be akarja vonni a háborúba Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőt.

Korábbi bejelentés szerint Lukasenka és Putyin hétfőn Minszkben a régió biztonságáról és a közös válaszlépésekről készül tárgyalni.

Orosz külügyi közlemény szerint hétfőn Szergej Lavrov orosz és Szjarhej Alejnyik fehérorosz külügyminiszter Minszkben nemzetközi és regionális kérdésekről, valamint az ukrán válságról tárgyalt. A felek megerősítették eltökélt szándékukat, hogy nemzetközi fórumokon összehangolják lépéseiket, és fellépnek az Oroszországra és Fehéroroszországra “a barátságtalan államok által gyakorolt politikai és jogellenes szankciós nyomás ellen”. A fehérorosz fővárosba érkezett Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter is.

Putin's visit to Minsk aims to strengthen Lukashenka's internal legitimacy and self-confidence. Lukashenka is Putin's puppet, but even a puppet wants to feel the most important. pic.twitter.com/6sUcbcP0Lx

— Franak Viačorka (@franakviacorka) December 19, 2022