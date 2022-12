Ukrajna rakétákat lőtt ki a megszállt Melitopol városára

Dmytro Smoliyenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ukrajna szombat este megtámadta az oroszok által megszállt Melitopolt az ország délkeleti részén – írja a Reuters a stratégiai fontosságú város oroszok által telepített, illetve száműzött ukrán vezetése alapján.

A Moszkva-barát hatóságok szerint egy rakétatámadásban két ember meghalt és 10 megsebesült, míg a száműzött polgármester szerint rengeteg megszálló vesztette életét. A Reuters független forrásból nem tudta megerősíteni az értesüléseket.

Hogy pontosan mit is találtak el az ukránok, arról némileg eltérő jelentések érkeztek. A Reuters cikkében Jevgenyij Balickij, oroszbarát városvezető azt mondta, hogy egy „rekreációs központot” találtak el, ahol éppen vacsoráztak az emberek. Ivan Fedorov száműzött polgármester szerint egy olyan templomba csapódtak be a rakéták, amelyet gyülekezőhellyé alakítottak át az oroszok.

A Guardian arról ír, hogy egy korábbi szállodába csapódtak be a rakéták, amelyet a Wagner csoport zsoldosai számára alakítottak át barakkokká. Az épület mellett egy templom is található. A lap hozzáteszi, hogy Melitopol mellett más orosz bázisokon, így a Krímben található Szevasztopolban és Szimferopolban is voltak robbanások.