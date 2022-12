Az oroszok által elfoglalt Melitopolt támadta Ukrajna

Vlagyimir Putyin orosz elnök december 5-én írta alá az orosz szövetségi költségvetésről szóló törvényt, amely szerint 2023-ban több mint 9 billió rubelt (143 milliárd dollár) osztanak szét a védelem, a biztonság és a bűnüldözés területén – olvasható a brit védelmi minisztérium vasárnapi jelentésében.

Ez jelentős növekedés a korábbi évekhez képest, és a teljes orosz költségvetés több mint 30 százalékát teszi majd ki.

A tárca hozzáteszi ugyanakkor, hogy a Putyin által jóváhagyott költségvetés valószínűleg túlzottan optimista a 2023-as bevételi és kiadási tervekkel kapcsolatban, ezért Oroszország költségvetésének más részeire egyre nagyobb nyomás nehezedik majd a háború költségeinek támogatása miatt.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 December 2022

