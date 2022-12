A hasán landolt egy orosz vadászgép

Valamilyen okból nem tudta kerekeit kiengedni egy bevetésről visszatérő orosz SZU-25-ös vadászgép, amely emiatt a hasán landolt, hatalmas szikrákat hányva. A pilóta kihozta a maximumot a vészhelyzetből, de a gép egy darabig biztos nem repülhet.

#Russia: A Russian Su-25 jet suffered damage or a malfunction and was forced to land without landing gear.

The full extent of damage is unclear, but unlikely to be flying again very soon. pic.twitter.com/YzcCFuzlte

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 10, 2022