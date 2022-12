A NATO-főtitkár el tudja képzelni, hogy más országokra is kiterjed a háború

Interjút adott a norvég NRK csatornának Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, amelyben kifejezte aggodalmát amiatt, hogy az orosz-ukrán háború egy orosz-NATO háborúvá terebélyesedhet,

– Egy szörnyű háború zajlik most Ukrajnában. Azon dolgozunk minden áldott nap, hogy ez háború ne terjedjen ki más országokra és ne eszkalálódjon egy teljes körű orosz-NATO háborúvá – jelentette ki.

Moszkva rendszeresen vádolja a NATO-szövetségeseket azzal, hogy az Ukrajnának nyújtott fegyverszállításokkal, hírszerzési információk megosztásával és ukrán katonák kiképzésében nyújtott segítségnyújtás révén ők is hadviselő félnek számítanak. Az orosz állami médiában sokszor hangoztatják azt is, hogy az oroszok tulajdonképpen nem is Ukrajnával, hanem a NATO-val harcolnak.