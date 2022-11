Brit hírszerzés: az oroszok a Donbaszba telepíthették a légierő főbb elemeit

Az elmúlt két hétben Oroszország feltehetően átcsoportosította a légierő főbb elemeit a donyecki és luhanszki frontokra, a Donbaszba. A csapatmozgás célja a támogatás vagy a védelem megerősítése lehet – áll a brit védelmi minisztérium legfrissebb hírszerzési jelentésében.

Szeptember és október között a meggyengült légi egységek nagy részét korábban a Dnyipro folyótól nyugatra fekvő Herszon megye oroszok által ellenőrzött részének védelmére összpontosították, azonban pár hete ezt a területet az ukrán hadsereg visszafoglalta.

A légierő egyes egységeit a szeptemberben mozgósított tartalékosokkal erősíthették meg, ugyanakkor ez a rosszul képzett emberállomány tovább erodálhatja a légierő képességeit.

