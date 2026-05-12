Átgázolt ellenfelén a Fradi pólócsapata, bejutott a BL négyes döntőjébe

A sorozatban harmadik BL-győzelmükre hajtó zöld-fehérek a két csapat első meccsét 21-13-ra nyerték, így hazai pályán is joggal reméltek győzelmet. Ennek megfelelően végig vezettek, az első negyedben gólt sem kaptak, félidőben pedig 8-3-ra vezettek.
Sikerével a Fradi biztosan elődöntős, de még egy negyeddöntős meccse van a horvát Mladost Zagreb ellen, a csoportelsőséghez pedig győzelemre van szükség. Emellett a Pro Reccónak is ki kéne kapnia a Hannovertől, ami nem tűnik komoly esélynek, így várhatóan másodikként jut tovább a csoportból az FTC. A négyes döntőt június 11. és 13. között rendezik Máltán.
Végeredmény – Bajnokok Ligája, negyeddöntő, ötödik forduló
FTC-Telekom Waterpolo – Waspo Hannover (német) 17-8 (4-0, 4-3, 4-2, 5-3)
a magyar csapat gólszerzői: Vigvári 4, Nagy Á. 3, Argiropulosz, Varga V., Vámos 2-2, De Toro, Fekete, Jansik, Lugosi