Legalább hatan meghaltak a délkelet-ukrajnai orosz támadásokban

Az ukrán elnöki hivatal közölte, hogy az orosz erők fegyverarzenáljuk széles skáláját bevetették, hogy megtámadják Ukrajna délkeleti részét, drónokat, rakétákat, nehéztüzérséget és harci repülőgépeket is alkalmazva.

Az Associated Press arról számolt be, hogy a Zaporizzsja régióban – amelynek egy része továbbra is orosz ellenőrzés alatt áll –, a tüzérség 10 várost és falut bombázott.

A csütörtöki bombázás halálos áldozatainak száma közben 10 főre emelkedett Vilnianszk városában, az áldozatok közül 3 gyerek.

Nikopolban, amely a Dnyeper folyó túloldalán található 40 orosz rakéta rongált meg több sokemeletes épületet, és egy elektromos vezetéket.