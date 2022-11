Kijárási tilalom Herszonban

Éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el a tegnap felszabadított Herszon városában a visszatérő ukrán hatóságok és egyelőre korlátozzák a városba való belépést és a város elhagyását is. Mindezt a városlakók biztonsága érdekében vezették be a magyarázatuk szerint. Nem minden orosz katona tudta elhagyni a Dnyeperen átkelve Herszont, és többen is civil ruhába öltözve vegyültek el a civilek között. További veszélyforrást jelent a sok akna és robbanószer, ezek hatástalanítását megkezdték a szakemberek.