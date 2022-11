Így fogadták az első külföldi újságírót Herszonban

Nem csak az ukrán katonákat, hanem a külföldi újságírókat is eufóriában fogadják a herszoniak. Alex Rossi, a brit Sky Newstól volt az első külföldi riporter, aki a frissen felszabadított városba érkezett. Már a külvárosból be akart jelentkezni, de akkora örömmel és szeretettel fogadták az ukrán lakosok, hogy a sok ölelgetéstől képtelen volt az előre eltervezett mondandójával előrukkolni.

BREAKING: Sky’s international correspondent @alexrossiSKY is welcomed by crowds of Ukrainian civilians as Sky News team are the first foreign journalists to reach the liberated city of Kherson.

